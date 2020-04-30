Берлин. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Правительство Германии примет решение о новых смягчениях ограничений в связи с пандемией коронавируса 6 мая, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам переговоров с премьер-министрами федеральных земель ФРГ.
По ее словам, власти ФРГ планируют оценить 6 мая "предложенные концепции" чиновников в сфере культуры и спорта и "принять решение", что открывать в следующую очередь.
"6 мая мы обсудим это снова", - сказала канцлер журналистам в Берлине. По ее словам, решения принимать непросто.
"Мы несем большую ответственность и должны сделать все, что в нашей власти, чтобы не было возврата к более сложной фазе (ИФ - пандемии)", - сказала Меркель.
В четверг было решено открыть детские площадки, музеи и зоопарки, разрешить церковные службы, порядок послаблений пока не определен.
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