Берлин принял к сведению итоги выборов в Турции - представитель правительства ФРГ
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*** Официальный комментарий появится после результатов работы наблюдателей ОБСЕ
(повтор с исправлением опечатки в подзаголовке)
Берлин. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Правительство Германии следило за выборами в Турции и приняло во внимание их результаты, заявил в понедельник официальный представитель правительства ФРГ Штефен Зайберт.
"Правительство следило за ходом выборов и приняло результаты к сведению... Официальных результатов выборов пока нет", - сказал Ш.Зайберт журналистам в Берлине в понедельник.
Он добавил, что прежде чем комментировать, правительство ФРГ хочет дождаться "результатов работы наблюдателей от ОБСЕ".
24 июня в Турции прошли всеобщие выборы. По последним данным, Р.Т.Эрдоган получил более 52% голосов, его основной оппонент Мухаррем Индже набрал около 31%.
1тф вш
Интерфакс