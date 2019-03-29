Этот контент был опубликован 29 марта 2019 г. 8:48

Берлин. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Власти Германии приняли решение о продлении эмбарго на поставки оружия Саудовской Аравии до 30 сентября 2019 года, говорится в заявлении представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

"Эмбарго будет продлено на шесть месяцев - до 30 сентября. В течение этого периода никакие новые заявки о поставках (оружия Эр-Рияду - ИФ) не будут одобрены", - отмечается в документе.

Правительство Германии ввело оружейное эмбарго в отношении Саудовской Аравии в октябре прошлого года в связи с убийством журналиста Джамаля Хашкаджи.

Дж.Хашкаджи, работавший на американское издание Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено.

1тэ ар

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