Берлин. 10 мая. ИНТЕРФАКС - Берлин продолжает работу над специальным механизмом расчетов с Ираном INSTEX и хочет сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявила официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
"Мы активно работаем над тем, чтобы развивать INSTEX и сделать работоспособным", - сказала она журналистам в пятницу.
По ее словам, европейскому механизму INSTEX "нужна зеркальная структура на иранской стороне".
Она также подтвердила приверженность ФРГ всеобъемлющему плану действий.
"Это важное соглашение, оно должно сохраняться", - отметила М.Адебар. По ее словам, Германия будет соблюдать план до тех пор, пока "Иран выполняет обязательства".
М.Адебар указала, что ФРГ находится в контакте по этому вопросу с Россией и Китаем, которые тоже являются участниками соглашения как постоянные члены Совбеза ООН.
Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС выступает за использование дипломатии в связи с решением Ирана частично отказаться от выполнения обязательств СВПД.
В минувшую среду президент Ирана Хасан Рухани объявил о решении частично прекратить выполнение иранской стороной обязательств по СВПД в качестве ответа на выход год назад из "ядерной сделки" США. После этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ввел санкции против производства металлов в Иране.
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