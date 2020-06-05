Этот контент был опубликован 5 июня 2020 г. 12:13

Берлин. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Позиция ФРГ по "Северному потоку 2" после заявлений из США не изменилась, экстерриториальных санкций Берлин не приемлет, заявила официальный представитель министерства экономики и энергетики ФРГ Анна Софи Айхлер, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Как вы знаете, мы следим за развитием ситуации вокруг "Северного потока 2", в том числе и в США. Мы не комментируем это. Наша основополагающая позиция по поводу экстерриториальных санкций тоже ясна - мы их отвергаем", - сказала представитель министерства в пятницу.

(Последует)

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