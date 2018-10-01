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Этот контент был опубликован 1 октября 2018 г. 13:20 01.10.2018 - 13:20

Берлин. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Правительство ФРГ одобрило поставки оружия Саудовской Аравии на сумму в 254 млн евро, несмотря на участие королевства в йеменском конфликте, сообщают в понедельник германские СМИ.

СМИ уточняют, что подобные поставки вооружений противоречат коалиционному договору между альянсом ХДС/ХСС и Социал-демократической партией Германии, который запрещает экспорт вооружений любым странам, участвующим в конфликте в Йемене.

По данным СМИ, информация о продаже вооружений Саудовской Аравии содержится в ответе федерального правительства на запрос депутата от партии "Зеленые" Омида Нурипура.

В этом документе говорится, что новое германское правительство с марта 2018 года, когда оно было приведено к присяге, по 23 сентября одобрило поставки вооружений на сумму в 21,8 млн евро другим восьми государствам, состоящим в арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади противостоят повстанцам-хуситам, которым, согласно утверждениям ряда стран, помогает Иран. Арабская коалиция, сформированная в 2015 году под руководством Саудовской Аравии, поддерживает правительственные силы.

1кю аю ки

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