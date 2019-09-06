Этот контент был опубликован 6 сентября 2019 г. 12:47

Берлин. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Берлин считает, что Ирану следует, не обостряя обстановку, вернуться к выполнению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий СВПД, заявил в пятницу официальный представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.

"Мы хотим сохранить соглашение, для этого Иран должен вернуться к выполнению своих обязательств", - сказал Бройль журналистам в пятницу.

"Мы призываем Иран не обострять ситуацию", - добавил он.

Подробности шагов Тегерана в рамках третьего этапа сокращения обязательств по ядерной сделке будут объявлены в субботу, 7 сентября, на пресс-конференции представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камалванди, сообщили накануне иранские СМИ.

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