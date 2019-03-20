Этот контент был опубликован 20 марта 2019 г. 14:36

Берлин. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Представители правительства ФРГ сдержанно прокомментировали заявления президента США Дональда Трампа о перспективе членства Бразилии в НАТО.

Д.Трамп накануне заявил, что намерен добиваться, чтобы Бразилия получила статус важнейшего союзника США вне НАТО или даже включения этой страны в состав НАТО.

"Это большая страна, которая имеет для нас большое значение....Что касается членства в НАТО, я могу указать на статью 10 Североатлантического договора", - сказала журналистам в среду официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

Статья 10 основополагающего договора НАТО предполагает, что участники переговоров могут предлагать "любому другому европейскому государству, способному развивать принципы настоящего Договора и вносить свой вклад в безопасность Североатлантического региона, присоединиться к настоящему Договору". Любое государство, получившее подобное приглашение, может стать договаривающейся стороной.

В свою очередь официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт указал на другие страны, которые не являются европейскими и не входят в НАТО, не являются по юридическому статусу партнерами организации, однако сотрудничают с альянсом.

"НАТО уже сейчас поддерживает партнерские отношения со странами, которые не состоят в альянсе, и многие такие государства принимают участие в совместных учениях - Австралия, Новая Зеландия, Монголия", - указал Ш.Зайберт.

"Это не партнерство", - добавил он.

1тф ар

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