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Этот контент был опубликован 12 октября 2018 г. 11:39 12.10.2018 - 11:39

Берлин. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Правительство Германии обеспокоено исчезновением в Стамбуле оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Правительство очень обеспокоено бесследным исчезновением журналиста, это должно быть прояснено как можно скорее, и Саудовская Аравия должна участвовать в этом расследовании", - заявил Ш.Зайберт журналистам в Берлине в пятницу.

Дж.Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты "Вашингтон пост" и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Газета со ссылкой на высокопоставленные американские и турецкие источники сообщает, что мужчина был убит в здании генконсульства.

"Это подозрение, оно должно быть доказано и проверено", - заявил Ш.Зайберт.

Источники в полиции Турции сообщили, что журналист вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 13:12 по местному времени, но из дипмиссии больше не выходил.

Власти Саудовской Аравии утверждают, что журналист пропал после того, как покинул здание генконсульства, и что Эр-Рияд сотрудничает с Анкарой для прояснения обстоятельств случившегося.

Турецкие СМИ сообщают, что в то время, когда Дж.Хашкаджи вошел в генконсульство, там находились 15 подданных Саудовской Аравии, в том числе официальные представители королевства, которые затем на двух самолетах вернулись на родину.

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