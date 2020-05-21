Этот контент был опубликован 21 мая 2020 г. 22:28

Берлин. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Глава МИД ФРГ Хайко Маас сожалеет о решении США выйти из договора по открытому небу.

"Я очень сожалею о намерении правительства США выйти из Договора по открытому небу. Договор является важной частью европейской архитектуры контроля за вооружением", - заявил Маас, которого цитирует пресс-служба МИД ФРГ.

По его словам, в последние годы со стороны России были "сложности в реализации договора".

"С нашей точки зрения это не оправдывает решения о выходе", - сказал Маас. По его словам, он неоднократно говорил об этом коллегам из Франции, Польши и США.

Ранее в четверг информированный источник сообщил "Интерфаксу", что США уведомили Великобританию о решении выйти из договора.

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