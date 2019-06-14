Этот контент был опубликован 14 июня 2019 г. 12:51

Берлин. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Германия сожалела и сожалеет о том, что Россия не попыталась сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил официальный представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

"Мы считаем, что ДРСМД - это очень важное достижение европейской архитектуры по контролю над вооружением. И мы очень сожалели, что Россия до сих пор не предприняла никаких шагов, чтобы ликвидировать обоснованные сомнения в том, что она этот договор соблюдает. Мы выступали за то, чтобы Россия сделала все необходимое для сохранения договора и с этой позиции мы оцениваем все остальные шаги", - сказал Бургер журналистам в пятницу.

По его словам, с конца прошлого года глава МИД ФРГ Хайко Маас начал целый ряд инициатив, чтобы "снова вывести тему контроля над вооружением и тему разоружения на международную повестку".

"Мы заинтересованы в том, чтобы сделать все для укрепления международной архитектуры безопасности", - заключил представитель министерства.

Ранее комитет Госдумы по международным делам рекомендовал принять президентский законопроект о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

На заседании Госдумы законопроект планируется рассмотреть 18 июля.

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