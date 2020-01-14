Этот контент был опубликован 14 января 2020 г. 19:46

Берлин. 14 января. ИНТЕРФАКС - В Берлине рассчитывают, что на конференции по Ливии 19 января удастся достичь соглашения сторон.

"Сейчас мы находимся на той стадии, которая позволяет нам верить, что на конференции со всеми участниками нам удастся добиться определенного соглашения", - заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас во вторник, его цитирует агентство Dpa.

Канцлер Германии Ангела Меркель назначила конференцию по Ливии при участии России и США на предстоящее воскресенье, 19 января, она пройдет в Берлине в ведомстве федерального канцлера.

Пресс-служба правительства ФРГ ранее сообщила, что в конференции примут участие следующие страны: "США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Конго, Италия, Египет, Алжир".

Также приглашены представители ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств.

В Берлин приглашаются глава Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар.

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