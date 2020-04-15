Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 10:53

Берлин. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Берлин хочет продлить запрет на общественные контакты, введенный в свете пандемии коронавируса, до 3 мая, пишет в среду агентство dpa.

По данным агентства, правительство ФРГ уже приняло решение, соответствующий документ в течение ближайших часов должен быть согласован Меркель и участниками заседания так называемого "коронавирусного" кабинета министров. После этого в 14.00 (15.00 мск) в среду, как ожидается, канцлер обсудит документ с руководством федеральных земель и будет принято итоговое решение.

Агентство сообщает, что, скорее всего, решено будет продлить общественные ограничения, единственное возможное послабление - это поэтапное открытие школ.

По данным института Роберта Коха на 15 апреля, в Германии зафиксировано 127 584 человека с коронавирусом, 3 234 человека скончались.

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