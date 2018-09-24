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Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 9:06 24.09.2018 - 09:06

Рим. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил о том, что он рассматривает возможность принять участие в выборах в Европарламент, передает в понедельник агентство АНСА.

"Я думаю о том, чтобы баллотироваться на выборах в Европарламент. Меня все об этом просят", - сказал С.Берлускони, находясь в итальянской коммуне Фьюджи.

"Если мы хотим спасти Италию, нужно совершать серьезные поступки", - добавил он.

Также на мероприятии в коммуне Фьюджи, организованном председателем Европарламента Антонио Таяни, С.Берлускони выступил с критикой в адрес действующего правительства Италии.

"Это правительство, и особенно "Пять звезд" - враги свободы", - заявил С.Берлускони.

"Есть две команды, одна - это "Лига", у которой программа на 95% написана нами. И другая, "Пять звезд", которая оказалась хуже, чем мы представляли, хуже, чем левые, враг предприятий и инфраструктуры, сторонник национализации", - добавил он.

На выборах, прошедших в Италии в марте этого года, вице-премьер Италии и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини выступал с партией "Вперед, Италия" С.Берлускони в единой коалиции, однако позднее М.Сальвини сформировал правительство с лидером критикуемого С.Берлускони движения "Пять звезд" Луиджи ди Майо.

В мае миланский суд разрешил С.Берлускони баллотироваться на выборах. С.Берлускони несколько лет назад был лишен этого права после того, как был признан виновным в финансовых махинациях. Из-за этого он не мог принимать участие в парламентских выборах, прошедших в этом году в Италии в марте.

Выборы в Европарламент пройдут в конце мая 2019 года. На европейском уровне партия "Вперед, Италия" традиционно входил в правоцентристскую "Европейскую народную партию".

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