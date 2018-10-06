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Этот контент был опубликован 6 октября 2018 г. 16:24 06.10.2018 - 16:24

Рим. 6 октября. ИНТЕРФАКС - Итальянский политик Сильвио Берлускони заявил в субботу, что летит в Россию и рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

"Лечу в Россию на день рождения моего друга Владимира Путина. Воспользуюсь этой возможностью, чтобы обсудить крупнейшие международные вопросы", - написал он в Facebook под фотографией, на которой изображен С.Берлускони на борту самолёта.

Российский лидер отмечает день рождения 7 октября.

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