Этот контент был опубликован 13 ноября 2019 г. 18:23

*** Разговор не имел целью навредить предвыборной кампании Байдена

Вашингтон. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор в среду на открытых слушаниях по импичменту в отношении президента Дональда Трампа заявил, что расследование, о котором шла речь в его телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским, касалось компании "Бурисма" и президентских выборов 2016 года в США.

Тейлор отметил, что некоторые СМИ позволили себе сообщить, что это была попытка навредить предвыборной кампании 2020 года бывшего вице-президента США Джо Байдена.

"К середине июля я начал понимать, что условием для проведения встречи, которой желал президент Зеленский, было начало расследований по компании "Бурисма" и предполагаемому украинскому вмешательству в выборы 2016 года в США", - заявил Тейлор.

Демократы из Палаты представителей американского конгресса начали расследование, касающегося импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. На такой шаг они пошли, узнав из СМИ, что Трамп в ходе летнего телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским оказывал давление на собеседника, стремясь вынудить его провести расследование в отношении Байдена-младшего.

Демократы полагают, что Трамп злоупотребил полномочиями, стремясь создать проблемы Джо Байдену - своему вероятному сопернику на президентских выборах 2020 года.

В итоге Белый дом опубликовал стенограмму разговора. Выяснилось, что Трамп действительно поднимал тему Байдена, однако, судя по документу, давления на Зеленского не оказывал. Сам украинский президент также подтвердил, что не ощущал давления со стороны Трампа.

Стенограмма не стала для демократов доказательством отсутствия давления, и они продолжают расследование.

В бытность вице-президентом в администрации Барака Обамы Джо Байден, среди прочего, курировал связанные с Украиной вопросы. В это же время его сын Хантер Байден занимал пост в совете директоров украинской газовой компании "Бурисма". На Украине в отношении "Бурисмы" было открыто расследование.

1ар де

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