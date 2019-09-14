Этот контент был опубликован 14 сентября 2019 г. 8:57

Дубай. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Удары с беспилотников нанесены в ночь на субботу по объектам саудовской нефтяной компании Aramco, вследствие чего возникли пожары, сообщает межарабский телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на МИД Саудовской Аравии.

"В четыре часа утром в субботу служба безопасности Aramco отреагировала на два пожара на объектах компании в Абкаике и Хурайсе, которые подверглись нападению с беспилотников", - приводит телеканал сообщение саудовского МИД.

"Оба пожара взяты под контроль. Начато расследование", - отмечается в документе.

О пострадавших и объеме нанесенного ущерба не сообщается.

1ар БП

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