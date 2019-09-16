Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 16:01

*** Атаки были произведены не из Йемена

Дубай. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Беспилотники, при помощи которых были атакованы нефтяные объекты Саудовской Аравии, имели иранское происхождение, сообщает в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на официального представителя арабской коалиции Турки аль-Малики.

Он также заявил журналистам в Эр-Рияде, что эти атаки были осуществлены не с территории Йемена.

В коалиции пообещали в скором времени обнародовать результаты расследования обстоятельств нападения, а также фотографии использовавшегося при атаке оружия.

В то же время в коалиции заверили, что она способна защитить важнейшие объекты в регионе.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке дронов. В частности, атакован был крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

В то же время телеканал CNN сообщал со ссылкой на неназванного сотрудника администрации США, что угол атаки, количество точек удара, а также другая информация, которой располагают США, позволяет им предположить, что атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии были осуществлены Ираном или Ираком.

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