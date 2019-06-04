Этот контент был опубликован 4 июня 2019 г. 14:06

*** В настоящее время он направляется к морским границам России на Черном море

Лондон. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4А Global Hawk во вторник совершил новый многочасовой разведывательный полет у линии разграничения в Донбассе, в ходе которого он несколько раз приближался к российским границам, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, дальний американский беспилотник с бортовым номером 04-2021, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, начиная с 09:54 мск, в течение четырех с половиной часов курсировал вдоль линии разграничения в Донбассе, находясь в контролируемом Киевом воздушном пространстве на высоте около 16 тыс. метров.

При этом в ходе выполнения задания беспилотник, способный вести разведку на сотни километров вглубь территории противника, по меньшей мере, три раза подлетал на расстояние 37-56 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России. В то время он находился в районе города Старобельска Луганской области.

Маршрут полета американского дрона в Донбасс пролегал через Грецию, Болгарию и Румынию. Границу Украины он пересек к северу от Молдавии в 08:19 мск.

За последний месяц аналогичные полеты вдоль линии разграничения в Донбассе американские тяжелые беспилотники Global Hawk совершили 1,7, 17 и 21 мая.

В настоящее время американский дрон направляется в воздушное пространство над Черным морем, где будет проводить полет вдоль морского побережья России.

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