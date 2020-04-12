Этот контент был опубликован 12 апреля 2020 г. 11:21

Брюссель. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Начавшиеся накануне в брюссельской коммуне Андерлехт столкновения местной молодежи с полицией не утихали всю минувшую ночь, сообщил в воскресенье телеканал RTL.

Как сообщалось, в субботу вспыхнули беспорядки в брюссельской коммуне Андерлехт. Многие ее жители, несмотря на запрет массовых собраний из-за коронавируса, вышли на улицы, чтобы протестовать против гибели в пятницу вечером 19-летнего молодого человека в ходе преследования патрулем полиции. Уклонившись от полицейского контроля, он пытался скрыться на скутере, но врезался в один из преследовавших его автомобилей полиции и умер на месте.

Полицейских забрасывали камнями, громили городское оформление, запаркованные на улице автомобили, были неоднократные поджоги в разных местах коммуны.

Для усмирения бунта были развернуты значительные силы полиции, однако погромщиков долго не удавалось остановить.

Окна полицейского управления были побиты, пострадали автомашины полиции. Из одной из них было украдено служебное оружие. Это подтвердил телеканалу VRT начальник местной полиции Патрик Эвенепул: "В определенный момент один из наших автомобилей был окружен. Было похищено огнестрельное оружие".

Вечером в субботу полиция сообщала об аресте около 45 человек, заявляла, что контролирует обстановку, но предупреждала, что операция может продлиться всю ночь.

Бургомистр Андерлехта Фабрис Кэмпс сообщил RTL, что акты насилия удалось подавить к утру. Часть полицейских сил покинула кварталы коммуны. Однако усиленные подразделения полиции останутся на месте в течение воскресенья и понедельника.

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