Этот контент был опубликован 19 ноября 2019 г. 3:20

Гонконг. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Новый глава полиции Гонконга считает, что службы правопорядка своими силами не смогут справиться с беспорядками, охватившими город, для их прекращения необходима поддержка всего населения.

Новый руководитель полиции Дэн Бинцян был утвержден Пекином накануне вместо отправленного в отставку Лу Вэйцуна по предложению главы гонконгской администрации Кэрри Лэм.

"Если бы все вышли раньше, чтобы осудить насилие, общество за пять месяцев не дошло бы до нынешнего состояния. Мы можем положить конец беспорядкам только осудив их всем обществом, давая отпор бунтовщикам, используя соответствующую тактику" - сказал Дэн Бинцян в интервью газете South China Morning Post перед приведением к присяге.

Он подчеркнул: "Каковы бы ни были ваши убеждения, не поддерживайте и не миритесь с насилием. Не позволяйте толпе еще больше мотивировать себя и занимать еще более радикальную позицию".

По словам полицейского, необходимо, чтобы все гонконгцы осудили насилие, поскольку молчание и терпимость только поощряют "радикалов в масках, сеющих хаос".

Дэн Бинцян признал действия сотрудников полиции, в том числе применение ими спецсредств и оружия, при противостоянии участникам протестов правомерными, поскольку безопасности и жизни полицейских угрожает непосредственная опасность.

Обращаясь к населению, он сказал: "Я буду полностью поддерживать своих людей при выполнении ими своих обязанностей". При этом глава полиции еще раз подчеркнул: "Чтобы эффективно применять закон, нам нужна общественная поддержка".

В Гонконге с июня продолжаются массовые протесты. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.

В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, а затем и отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются с новыми требованиями, в частности введения в административном районе системы прямых выборов руководства. Протестующие также выступают против жестоких действий полиции, сопровождавших предыдущие протестные акции.

Антиправительственные акции усилились в начале ноября, когда во время одной из акций погиб 22-летний студент.

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