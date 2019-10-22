Этот контент был опубликован 22 октября 2019 г. 9:42

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Мадрид. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Беспорядки, участники которых выступили с обвинениями в адрес властей в мошенничестве на выборах президента, произошли в ночь на вторник в ряде городов Боливии, сообщает боливийская пресса.

Поджоги, погромы и акты вандализма отмечены в городах Ла-Пас, Сукре, Потоси, Оруро, Кочабамба, Риберальта, Якуиба, Пандо и Тариха. Значительная часть этих городов расположена в более богатой равнинной части на востоке страны.

В частности в конституционной столице страны Сукре протестующие подожгли местный офис избирательной комиссии, в Потоси и Оруро были предприняты попытки штурма представительств избирательной комиссии, в Риберальте протестующие свалили памятник бывшему президенту Венесуэлы Уго Чавесу, а в Тарихе участники акций протеста жгли материалы избирательной комиссии.

В Ла-Пасе в результате столкновений пострадал ректор Университета "Сан-Андрес" Вальдо Альбаррасин. Он попал в больницу с травмой головы.

Беспорядки начались после того, как избирательная комиссия, не подсчитав все бюллетени, объявила, что второй тур выборов, о котором сообщалось первоначально, может не потребоваться.

На данный момент подсчитано 95,3% голосов избирателей, при этом 46,86% получает кандидат от "Движения за социализм" нынешний президент страны Эво Моралес Айма. Его основной конкурент кандидат от партии "Гражданское сообщество" бывший президент Боливии Карлос Меса выходит на второе место с 36,72% голосов.

И если накануне сообщалось, что в стране, скорее всего, пройдет второй тур, то позже глава Верховного избирательного суда (избирательной комиссии) Боливии Мариа Чоке заявила, что в случае, если разница между результатами двух кандидатов-лидеров будет составлять 10 процентных пунктов, то второй тур не потребуется.

Меса, выступая перед своими сторонниками, заявил, что не признает итогов выборов. "Мы не собираемся признавать эти результаты, это постыдное абсолютное мошенничество, породившее в боливийском обществе ненужную напряженность", - сказал он.

При этом Меса обвинил Моралеса в сговоре с Верховным избирательным судом, направленным на то, чтобы он спровоцировал задержку публикации окончательных итогов президентских выборов, а также предпринял бы меры для того, чтобы избежать проведения второго тура.

Обеспокоенность и удивление в связи с ситуацией с подсчетом голосов на прошедших в воскресенье выборах в Боливии уже высказали представители Организации американских государств.

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