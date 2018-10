Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 15 октября 2018 г. 9:30 15.10.2018 - 09:30

Нью-Йорк. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Бизнесмены и СМИ отказываются от участия в крупном экономическом форуме в Саудовской Аравии, известном как "Давос в пустыне".

Как заявила пресс-служба J.P.Morgan в воскресенье, главный исполнительный директор банка Джейми Даймон не приедет на мероприятие в Эр-Рияде на следующей неделе. За несколько часов до этого председатель совета директоров Ford Motor Билл Форд также объявил о том, что не примет в нем участия, сообщает CNBC.

Кроме того, отозвали своих представителей с форума CNBC, Financial Times, CNN и The New York Times.

Тем не менее, глава Международного валютного фонда Кристин Лагард и министр финансов США Стивен Мнучин сообщили, что по-прежнему планируют принять участие в мероприятии.

По мнению экспертов, отказ от участия в форуме связан с обострением напряженности между Эр-Риядом и Вашингтоном после исчезновения оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. В последний раз его видели, когда он заходил в саудовское консульство в Стамбуле. Ряд СМИ утверждает, что там журналиста, критиковавшего власти Саудовской Аравии, пытали и убили. В Турции расследуют это дело.

Форум Future Investment Initiative пройдет 23-25 октября в Эр-Рияде. Как сообщается на сайте мероприятия, в прошлом году в нем приняли участие свыше 3,8 тыс. человек из более чем 90 стран. По данным на конец сентября, свое участие в мероприятии в этом году подтвердили свыше 100 бизнес-лидеров, включая руководителей BlackRock Inc., HSBC Holdings Plc, Uber Technologies Inc., Bank of China International, BNP Paribas, Mitsubishi UFJ и Trafigura Group.

