Берлин. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Во время снижения и захода на посадку бизнес-джета совладелицы S7 Натальи Филевой самолет потерял пространственную ориентировку, ударился о землю и загорелся, следует из отчета Управления расследования авиационных происшествий ФРГ (BFU).

"Во время виража самолет вошел в состояние неконтролируемого полета, ударился о землю и вспыхнул", - говорится в документе.

Катастрофа произошла 31 марта при заходе лайнера на посадку в аэропорту Эгельсбах под Франкфуртом-на-Майне, на борту частного самолета LT RA-2151G было три российских гражданина - председатель совета директоров авиакомпании S7 Наталия Филёва, ее отец Валерий Карачев и пилот самолета Андрей Дикун.

Согласно отчету, самолет взлетел из французского аэропорта Канн-Мандельё, запланированный эшелон рейса - 260, это около 8 тысяч метров над уровнем моря. Примерно в 15.19:03 пилот установил контакт с диспетчером во Франкфурте-на-Майне и сообщил, что самолет на эшелоне 60 (около 2 тысяч метров) направляется к точке посадки. Диспетчер уточнил эшелон (4 тысячи футов или около 1,2 тысяч метров над уровнем моря), пилот принял уточнение.

В 15.20:20 диспетчер сказал пилоту снижаться до 3,5 тысяч футов (1 тыс. метров). Вскоре после этого пилот установил радиоконтакт с диспетчером непосредственно в Эгельсбахе. В 15.26:44 диспетчер спросил пилота, видит ли он посадочное поле, пилот ответил: "Пока нет". После этого диспетчер предложил сбросить скорость и сказал, что самолет на правильном курсе. В 15.27:24 пилот спросил, может ли он сделать виток, на что диспетчер ответил: "Да, сделайте это по вашу левую руку и не перелетите трассу на запад". Пилот начал поворачивать налево, в 15.27:31 был записан последний контакт с радаром, и в следующие несколько секунд самолет уже упал на землю.

"На момент катастрофы в диспетчерской на взлетном поле было три человека - диспетчер-руководитель башни, его заместитель и диспетчер посадочной полосы. Они видели, что самолет летел прямо по направлению к диспетчерской... диагонально к посадочному направлению... Два свидетеля... видели самолет во время виража налево. Они оценили угол поворота примерно в 30-45 градусов", - говорится в отчете.

Параллельно на посадку заходил еще один джет, два человека внутри видели, что во время захода на посадку российский бизнес-джет попал в пике и ударился о землю.

Кроме этого, примерно в 330 метрах от места катастрофы люди гуляли в лесу, один человек записал видео. Эту запись предоставили следователям.

"На видео видно тень от самолета, двигающегося на запад непосредственно перед инцидентом. Шумят двигатели и через 8 секунд после того, как тень исчезла, слышен звук от удара", - говорится в отчете.

В документе отмечается, что самолет не был оснащен "черным ящиком" и звукозаписывающим устройством, для такого самолета эти требования не обязательны. Отчет также не называет виновных в инциденте.

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