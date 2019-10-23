Этот контент был опубликован 23 октября 2019 г. 19:30

Вашингтон. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Задержанный в США по подозрению в нарушении иммиграционных правил бывший глава компании "Курорты Северного Кавказа" Ахмед Билалов ожидает процедуры выдворения, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на представителя иммиграционной и таможенной полиции США Тэмми Спайсер.

Спайсер сообщила, что Билалов прибыл в США 2 мая 2016 года и не покинул страну "в соответствии с условиями его приема".

По данным агентства, в ожидании процедуры выдворения из США Билалов находится под стражей в ведении иммиграционной и таможенной полиции США. Процедура определяет, есть ли у нарушителя миграционного режима какие-либо основания, чтобы оставаться в США, или же его следует депортировать.

Бывший вице-президент Олимпийского комитета России и бывший глава компании "Курорты Северного Кавказа" Билалов был задержан во вторник утром американскими иммиграционными агентами в своем доме в Санни-Айлс-Бич (штат Флорида), сообщала газета Miami Herald.

Источники издания подтвердили, что иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) взяли Билалова под стражу рано утром во вторник.

Американские власти в мае этого года запрашивали информацию по поводу Билалов, объявленного в международный розыск, Москва предоставила Вашингтону соответствующие розыскные документы, сообщал "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Вместе с тем, США пока не уведомили правоохранительные органы РФ о задержании Билалова, сообщил источник.

В период подготовки к Олимпиаде-2014 в Сочи по фактам выявленных злоупотреблений со стороны руководства ОАО "Курорты Северного Кавказа" (КСК), расходования свыше 275 млн рублей вопреки интересам государства, а также их хищения, МВД возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), а в отношении гендиректора ОАО "КСК" Билалова - уголовное дело по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Билалов в 2013 году подвергся резкой критике со стороны президента РФ Владимира Путина за затягивание сроков строительства комплекса для прыжков с трамплина в олимпийском Сочи.

В итоге завершение работ было поручено Сбербанку, а Билалов лишился постов и в компании, и в Олимпийском комитете России, где он являлся вице-президентом.

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