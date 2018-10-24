Билл Клинтон выразил благодарность спецслужбам за своевременное реагирование на ситуацию со взрывоопасными посылками
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Вашингтон. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Бывший президент США Билл Клинтон в среду выразил благодарность спецслужбам и службам быстрого реагирования за отличную работу в ситуации со взрывоопасными посылками.
"Спасибо Секретной службе и правоохранительным службам, которые быстро среагировали на инцидент. Они неустанно трудятся, чтобы обеспечить безопасности нашей страны. Я всегда благодарен им за их усилия", - написал Б.Клинтон в "Твиттере".
Раннее в среду в США ряду политических деятелей поступили посылки со взрывными устройствами. На данный момент доподлинно известно о пяти взрывоопасных посылках.
По одной посылке пришли по адресу резиденции Билла и Хиллари Клинтон и Барака и Мишель Обамы.
Также пакет с неизвестным порошком был обнаружен в нью-йоркском офисе телеканала Си-Эн-Эн.
Мэр Нью-Йорка назвал инцидент актами терроризма.
Ни одна из взрывоопасных посылок не сдетонировала, пострадавших в результате этих инцидентов нет.
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Интерфакс