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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 21:22 24.10.2018 - 21:22

Вашингтон. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Бывший президент США Билл Клинтон в среду выразил благодарность спецслужбам и службам быстрого реагирования за отличную работу в ситуации со взрывоопасными посылками.

"Спасибо Секретной службе и правоохранительным службам, которые быстро среагировали на инцидент. Они неустанно трудятся, чтобы обеспечить безопасности нашей страны. Я всегда благодарен им за их усилия", - написал Б.Клинтон в "Твиттере".

Раннее в среду в США ряду политических деятелей поступили посылки со взрывными устройствами. На данный момент доподлинно известно о пяти взрывоопасных посылках.

По одной посылке пришли по адресу резиденции Билла и Хиллари Клинтон и Барака и Мишель Обамы.

Также пакет с неизвестным порошком был обнаружен в нью-йоркском офисе телеканала Си-Эн-Эн.

Мэр Нью-Йорка назвал инцидент актами терроризма.

Ни одна из взрывоопасных посылок не сдетонировала, пострадавших в результате этих инцидентов нет.

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