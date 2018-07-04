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Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 10:44 04.07.2018 - 10:44

Вашингтон. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Журналист и автор биографической книги о Дональде Трампе Тимоти О'Брайан заявил, что все книги авторства президента США на самом деле написаны за него другими людьми.

На своей странице в Twitter журналист опубликовал ссылку на один из "твитов" Д.Трампа, отметив, что его, вероятно, написали вместо него его сотрудники.

"Как бы там ни было, президент Трамп самостоятельно не писал ни одну из книг. Все они написаны за него специально нанятыми писателями", - написал он в своем Twitter.

К настоящему моменту указанная запись Д.Трампа удалена с его страницы в Twitter. Она привлекла внимание общественности, поскольку в тексте "твита" Д.Трампа, где он называет себя автором "многих бестселлеров" и говорит о "поисках фейковыми СМИ ошибок в его твитах", содержалась грамматическая ошибка. В сообщении президент отмечает, что является автором бестселлеров, и потому не стоит сомневаться в его литературном таланте и знании грамматики.

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