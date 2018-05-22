Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 22 мая 2018 г. 17:20 22.05.2018 - 17:20

Нью-Йорк. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Курс биткойна и других основных криптовалют снижается во вторник, сообщает MarketWatch.

Цена биткойна опустилась на 2,1% - до $8239,42, по данным CoinDesk.

Криптовалюта продолжает торговаться в достаточно узком диапазоне. Попытки подняться выше $8500 не увенчались успехом, поскольку трейдеров беспокоит ужесточение регулирования в данной сфере. В то же время на отметке $8000 биткойн пока получает поддержку.

"Недавняя распродажа обусловлена новостями из Китая, что рынок ICO по-прежнему очень активен, и есть опасения, что китайские власти продолжат усиление строгого регулирования", - отмечает главный рыночный аналитик Think Markets Наем Аслам.

По его мнению, на фоне сужения диапазона вероятность выхода курса биткойна за его пределы повышается. "Технические данные указывают на прорыв вниз. Тем не менее, мое внутреннее чутьё подсказывает, что прорыв будет вверх", - сказал эксперт.

Курс Ether опустился во вторник на 2,5%, Litecoin - на 2%.

Июньские фьючерсные контракты на биткойн в ходе электронных торгов на CBOE подешевели на 1,6% - до $8255. Цена майских фьючерсов на CME снизилась на 1,9% - до $8225.

оь аш де

Neuer Inhalt Horizontal Line