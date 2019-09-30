Нью-Йорк. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Курс биткойна опустился ниже отметки $8 тыс., при этом по итогам всей прошедшей недели он упал примерно на 20%, сообщает MarketWatch.
Это стало самым значительным недельным падением в текущем году.
За последние три месяца криптовалюта потеряла около 34% своей стоимости. Тем не менее, с начала текущего года она выросла на 115%. В июне курс поднимался выше $10 тыс. впервые с начала 2018 года.
"Недавнее падение курса биткойна является результатом технических и фундаментальных факторов", - полагает главный исполнительный директор Bitbull Capital Джо Дипасквале.
Криптовалюта торгуется сейчас в районе $7 796,43, что на 2,8% ниже уровня предыдущего дня, по данным CoinDesk. Капитализация рынка биткойн составляет около $144,6 млрд, по расчетам Coinmarketcap.com.
Исторического максимума почти в $20 тыс. курс биткойна достигал в конце 2017 года.
Служба финансово-экономической информации
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