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Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 10:23 09.10.2018 - 10:23

*** Односельчане рассказали, что Мишкин хорошо учился, увлекался техно и вел дискотеки в поселке

Лондон. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Русская служба телерадиовещательной корпорации Би-би-си утверждает, что отыскала односельчан Александра Мишкина, которого СМИ называют офицером ГРУ Александром Петровым, подозреваемым в Великобритании в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

О том, что А.Мишкин - настоящее имя А.Петрова утверждают издания Bellingcat и The Insider, а также британская газета "Дейли телеграф".

Би-би-си пообщалась с уроженцами поселка Лойга в Архангельской области, где согласно данным СМИ родился А.Мишкин. Один из собеседников корпорации Денис Краснов узнал А.Мишкина на фотографии паспорта, опубликованной Bellingcat и The Insider, а также на фотографии с визы А.Петрова, опубликованной британскими властями. Житель Лойги Николай Тулинов также узнал А.Мишкина на фотографии с британской визы А.Петрова. Еще одна уроженка Лойги Марина Чобану не смогла узнать А.Мишкина на фотографии.

Д.Краснов рассказал Би-би-си, что в школе А.Мишкин учился хорошо, "на четыре и пять", однако медаль не получил. Также Д.Краснов отметил, что А.Мишкин увлекался игровыми приставками, "дискотеки вел в поселке", в музыке предпочитал техно.

Би-би-си утверждает, что у А.Мишкина есть младшая сестра Мария, в середине 1990-х она с родителями переехала из Лойги в поселок Ломоватка. Отец А.Мишкина - Евгений, работал в лесозаготовительных предприятиях, сообщает Би-би-си.

В начале марта 2018 г. в британском городке Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России.

В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, являющихся, по утверждению британских спецслужб, агентами ГРУ.

Ранее интернет-издание Bellingcat объявило, что ему удалось выяснить настоящее имя Руслана Боширова, по версии Bellingcat, это полковник ГРУ Анатолий Чепига.

12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил на Восточном экономическом форуме, что российским властям известно, кем являются А.Петров и Р.Боширов. По словам президента, это гражданские лица. "Ничего там особенного и криминального нет", - резюмировал В.Путин и попросил А.Петрова и Р.Боширова рассказать о себе в СМИ.

13 сентября А.Петров и Р.Боширов в интервью телеканалу RT рассказали, что они ездили в Солсбери с туристическими целями. Также они назвали бредом предположение о наличии у них отравляющего вещества "Новичок".

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