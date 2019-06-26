Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 4:34

Вашингтон. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Сенатор Элизабет Уоррен, которая выдвинула себя кандидатом в президенты США от Демократической партии, заявила, что политика Трампа на Ближнем Востоке угрожает безопасности Соединенных Штатов.

"Он создал кризис, который поставил нашу страну на грань войны. Он не сделал, чтобы мы чувствовали себе безопаснее, он привел Соединенные Штаты к рискованной ситуации. Он сделал Ближний Восток более опасным. Он превратил весь мир в более опасное место", - сказала она накануне дебатов кандидатов в президенты от Демократической партии.

Уоррен призвала союзников США активизировать дипломатические усилия для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

"У нас внешняя политика посредством Twitter не работает", - подчеркнула сенатор.

Накануне Трамп на фоне недавних высказываний иранских властей в адрес Вашингтона заявил о готовности дать сокрушительный силовой ответ на любые атаки Тегерана.

"Обнародованное сегодня Ираном очень невежественное и оскорбительное заявление лишь демонстрирует отсутствие у них понимания реальности. Любая атака со стороны Ирана на что-либо американское будет встречена огромной, превосходящей силой", - написал Трамп в Twitter.

При этом он уточнил, что ответ США может выразиться и в "уничтожении".

Ранее во вторник президент Ирана Хасан Рухани на фоне недавних дополнительных санкций Вашингтона - против руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи и других представителей иранских властей - усомнился в уровне интеллекта американских руководителей.

"Новые санкции против Тегерана показывают отчаяние администрации США", - отметил Рухани. Кроме того, он назвал членов администрации США "умственно отсталыми".

1гк тг

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