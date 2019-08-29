Этот контент был опубликован 29 августа 2019 г. 15:26

Берлин. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Решение израильско-палестинского конфликта через политику "два государства для двух народов" до сих пор должно стоять на повестке дня, несмотря на всю его сложность, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с председателем Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмудом Аббасом.

"Решение "два государства для двух народов" по-прежнему должно быть целью, чтобы палестинский и израильский народ могли жить в мире. Мы знаем, что это долгий и сложный процесс", - приводит слова Меркель на странице в Twitter представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

При этом Меркель отметила, что палестинцы имеют право на достойную жизнь, и напомнила, что в 2018 году Берлин направил на эту задачу 110 млн евро.

В апреле этого года глава дипломатии ЕС Федерика Могерини отмечала, что на Ближнем Востоке становится все менее вероятным решение палестинско-израильского конфликта путем сосуществования двух государств для двух народов.

1аю ри

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!