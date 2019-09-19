Этот контент был опубликован 19 сентября 2019 г. 3:15

***Участники альянса осудили атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии

Вашингтон. 19 сентября. ИНТЕРФАС - Страны-участницы Ближневосточного стратегического альянса (MESA) подчеркнули важность дальнейшего укрепления сотрудничества в условиях общих угроз, осудили атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии, сообщил госдепартамент США.

Госдеп отметил, что партнеры по MESA "обсудили текущую напряженность в регионе и самым решительным образом осудили нападение на нефтяные объекты Aramco в Саудовской Аравии 14 сентября, которое было направлено на подрыв нефтяных рынков и региональной стабильности".

"Это нападение подчеркивает сохраняющуюся важность сотрудничества между партнерами по альянсу в целях укрепления региональной безопасности, мира и стабильности", - говорится в сообщении по итогам встречи в госдепартаменте 17-18 сентября, в которой приняли участие Бахрейн, Иордания, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ и США.

1гк бм

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