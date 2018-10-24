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Вашингтон. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп, говоря о смерти саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи и нарушениях прав человека в Иране, назвал Ближний Восток "неблагополучной частью мира", пишет газета "Хилл".

"Нет оправдания тому, что произошло с Саудовской Аравией. Никаких оправданий... Но вы только посмотрите, это неблагополучная часть мира. Это отвратительное место. Это отвратительная часть мира", - заявил президент журналистам в Овальном кабинете.

"Если вы посмотрите на другую сторону - Иран, то вы увидите то, что они сделали людям много порочного и ужасного", - сказал он.

Издание напоминает, что заявление президента США прозвучало на фоне получившей широкий резонанс ситуации со смертью саудовского журналиста.

"Если то, что случилось, и в самом деле случилось, и факты подтвердятся, это очень плохо", - сказал Д.Трамп, комментируя различные сообщения об убийстве Дж.Хашкаджи.

Газета отмечает, что смерть журналиста "Вашингтон пост" привела к призывам республиканцев и демократов выступить с открытым осуждением действий наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана и прекратить продажу оружия королевству на $110 млрд.

"Я скажу вам, что Россия и Китай очень хотели бы иметь этот военный заказ. Я имею в виду, что они хотели бы получить этот военный заказ на $110 млрд. И Россия очень быстро забрала бы его, и Китай тоже забрал бы его очень быстро", - добавил президент США.

Между тем, Д.Трамп на встрече с журналистами выступил в защиту Саудовской Аравии, назвав королевство "очень хорошим союзником". Он добавил, что саудовцы "много помогали нам в отношении Израиля, они много чего финансировали".

На минувших выходных саудовское государственное телевидение сообщило, что работавший на "Вашингтон пост" Дж.Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В Саудовской Аравии в связи с делом Дж.Хашкаджи задержали 18 человек.

Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник заявил, что убийство Дж.Хашкаджи было спланированным.

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Интерфакс