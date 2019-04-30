Мадрид. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Звуки стрельбы слышны во вторник близ авиабазы Ла-Карлота в Каракасе, сообщают латиноамериканские СМИ.

На видеокадрах с места событий видны мирные жители, бегущие по мосту, после того как началась стрельба. Данных о пострадавших пока нет.

Ранее сообщалось, что именно на этой базе побывал лидер оппозиции Хуан Гуайдо. Там он заявил, что военные Венесуэлы готовы его поддержать. Вскоре после этого около базы начались столкновения между верными властям военнослужащими и сторонниками оппозиции. Поначалу они не использовали огнестрельное оружие, а лишь бросали друг в друга шашки со слезоточивым газом.

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