Этот контент был опубликован 21 марта 2019 г. 11:08

Гонконг. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Метеорологическое управление Южной Кореи зафиксировало в четверг незначительное землетрясение в районе, расположенном близ закрытого северокорейскими властями ядерного полигона "Пунгери", сообщает агентство "Ренхап".

По данным управления, магнитуда подземных толчков составила 2,8.

Эпицентр землетрясения находился примерно в 1 км от места расположения "Пунгери".

Специалисты отмечают, что землетрясение, предположительно, имело природный характер.

В конце мая 2018 года Северная Корея произвела демонтаж полигона "Пунгери" в присутствии иностранных журналистов.

"Пунгери" был крупнейшим полигоном в КНДР для испытания ядерного оружия. По сообщениям западных СМИ, впервые он был использован в 2006 году. Также испытания проводились в мае 2009 года, в феврале 2013 года, в январе и сентябре 2016 года, и в сентябре 2017 года.

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