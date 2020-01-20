*** Саррадж больше не сядет за стол переговоров с Хафтаром
Стамбул. 20 января. ИНТЕРФАКС - Ливия окажется в "катастрофической ситуации в случае, если командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар продолжит блокировать работу ряда нефтепроводов, заявил в понедельник глава правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж.
По данным телеканала TRT, Саррадж выразил надежду на то, что иностранные государства окажут давление на Хафтара, чтобы во избежание усугубления ситуации в стране работа нефтяных портов была как можно скорее возобновлена.
Глава ПНС подчеркнул, что более не намерен вести диалог с Хафтаром, однако в то же время отметил, что уважает усилия стран-участниц берлинской конференции по прекращению огня в Ливии.
В последние дни силы Ливийской национальной армии Халифы Хафтара остановили работу нескольких нефтепроводов, в результате чего ливийская National Oil Corporation (NOC) была вынуждена остановить добычу на ряде месторождений. Хафтар, как отмечают СМИ, недоволен тем, как работает эта компания и поэтому контролируемые им военизированные формирования остановили работу нефтепроводов.
В частности, сторонники ЛНА недовольны деятельностью NOC и тем, как компания, базирующаяся в Триполи, распределяет доходы между признанным ООН правительством и ЛНА.
19 января в Берлине состоялась международная конференция по Ливии. Участники рассмотрели пути решения конфликта между Хафтаром и признанным ООН правительством Ливии.
В Ливии в настоящее время сохраняется двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает Хафтар, который с апреля 2019 года штурмует Триполи.
1ви ар