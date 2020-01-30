Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 19:30

Рим. 30 января. ИНТЕРФАКС - Туристы и члены экипажа, блокированные на круизном лайнере Costa Smeralda в итальянскому порту, вряд ли до утра пятницы получат разрешения покинуть судно, сообщает телеканал Rainews 24.

По его информации, даже если в ночь на пятницу поступит информация о том, что на борту нет заболевших коронавирусом, разрешение сойти на берег будет выдано не раньше утра.

Итальянское телевидение показывает в прямом эфире кардры из порта города Чивитавеккья. На них виден лайнер, на борту которого продолжают обслуживать заблокированных пассажиров.

Ранее итальянские СМИ сообщили, что предварительные анализы не показали наличие коронавируса у двух пассажиров, находящихся на борту круизного лайнера, заблокированного в итальянском порту.

Лайнер будет в карантине до тех пор, пока не поступят официальные окончательные результаты.

Круизный лайнер, на борту которого находятся порядка 6 тыс. пассажиров, а также экипаж, заблокирован в порту города Чивитавеккья с раннего утра. Пассажиры должны были сойти с лайнера еще в 7 утра по местному времени, однако этого не произошло из-за того, что у пассажирки из Гонконга начался жар. У нее и ее мужа взяли анализы, чтобы проверить, не заражены ли они новым типом коронавируса из Китая.

Анализы направили в одну из римских больниц. Китайскую пару изолировали от остальных туристов, они находятся в медицинском блоке лайнера.

По данным посольства России в Италии, на борту Costa Smeralda находятся 67 россиян.

1во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!