Этот контент был опубликован 16 октября 2019 г. 21:26

*** Террористы перебросили не менее пяти единиц бронетехники и две установки РСЗО к населенному пункту Кбана, откуда ранее обстреливалась российская база "Хмеймим"

Хмеймим (Сирия). 16 октября. ИНТЕРФАКС - Российские военные отмечают обострение обстановки в сирийской провинции Латакия.

"Боевики террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ - "ИФ") активизировали разведывательную и диверсионную деятельность. С направления Джиср-Эш-Шугур ими в район населенного пункта Кбана переброшено не менее пяти единиц бронетехники и две установки реактивных систем залпового огня", - заявил на брифинге в среду руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

В начале августа боевики из района Кбаны в провинции Латакия реактивными снарядами обстреляли российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии. Снаряды разорвались в одном из поселений в 2 км северо-восточнее базы, тогда погибли два мирных жителя.

Кроме того, по словам Бакина, на территории Идлибской зоны деэскалации продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны боевиков, 15 октября зафиксировано 22 обстрела населенных пунктов в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама.

бп

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