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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 20:27 13.03.2018 - 20:27

Хмеймим. 13 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Два человека погибли в результате обстрелов Дамаска и его пригородов боевиками из Восточной Гуты, сообщили в Минобороны РФ.

"Продолжаются ракетные и минометные обстрелы жилых кварталов Дамаска и его пригородов. За прошедшие сутки столица и ее окрестности обстреляны два раза, боевиками выпущены одна ракета и четыре мины. Погибли два мирных жителя, есть разрушения", - сказал во вторник начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

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