Боевики выпустили по Дамаску мины и ракеты, погибли два жителя
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Хмеймим. 13 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Два человека погибли в результате обстрелов Дамаска и его пригородов боевиками из Восточной Гуты, сообщили в Минобороны РФ.
"Продолжаются ракетные и минометные обстрелы жилых кварталов Дамаска и его пригородов. За прошедшие сутки столица и ее окрестности обстреляны два раза, боевиками выпущены одна ракета и четыре мины. Погибли два мирных жителя, есть разрушения", - сказал во вторник начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
1фф ки
Интерфакс