Этот контент был опубликован 29 марта 2019 г. 20:14

*** В Хан-Шейхун и еще два населенных пункта под видом бытовых баллонов доставлено отравляющее вещество

Хмеймим (Сирия) 29 марта. ИНТЕРФАКС - Действующие в сирийской провинции Идлиб боевики при участии западных спецслужб готовят провокацию с целью обвинить российских и сирийских военных в применении отравляющих веществ против гражданского населения, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

"По информации, полученной ЦПВС, незаконными вооруженными формированиями, действующими на территории Идлибской зоны деэскалации, осуществляется подготовка провокаций с целью обвинения Воздушно-космических сил России и сирийских правительственных войск в применении против гражданского населения отравляющих веществ (ОВ)", - сказал он на брифинге в пятницу.

По его информации, в три населенных пункта провинции Идлиб под видом бытовых баллонов доставлено ОВ.

"23 марта под контролем сотрудников французских спецслужб из г. Серакаб в н.п. Хан-Шейхун, Маарет-Хорма и Кафер-Зайта под видом баллонов с кислородом и бытовым газом было доставлено отравляющее вещество, предположительно, на основе хлора", - сказал В.Купчишин.

Генерал добавил, что в подготовке провокации, участвуют представители как французских, так и бельгийских спецслужб.

"Под их руководством состоялась встреча с полевыми командирами террористических группировок "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ - ИФ) и "Хуррас Ад-Дин", а также представителями псевдогуманитарной организации "Белые каски". На этом совещании обсуждались вопросы организации постановочных съемок, якобы свидетельствующих о применении Россией и Сирией отравляющих веществ против мирного населения", - рассказал В.Купчишин.

По его данным, за участие в съемках сцен, изображающих последствия применения отравляющих веществ, установлены выплаты в размере 100 долларов США на человека.

"При этом не исключено использование организаторами провокации реальных отравляющих веществ с целью достижения "достоверности" фото- и видеоматериалов. Жертвами этого преступного замысла могут стать беженцы и удерживаемые боевиками члены семей граждан, ранее репрессированных группировкой "Хайат Тахрир Аш-Шам", - добавил российский генерал.

Он пояснил, что с 14 по 27 марта представители спецслужб Бельгии фиксировали на видео авиационные удары, которые ВКС России наносили по складам с боеприпасами и местам сборки беспилотников боевиков террористических группировок на территории Идлибской зоны деэскалации, чтобы в последующем использовать их в качестве "доказательств" применения химоружия.

Населенный пункт Хан-Шейхун, куда, в частности, по данным В.Купчишина, были доставлены баллоны с ОВ, известен тем, что в апреле 2017 года там была совершена аналогичная провокация, за которой последовал первый ракетный удар США по объектам сирийских правительственных войск.

др

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