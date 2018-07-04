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Дубай. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Сирийские боевики отвергли условия перемирия на юго-западе страны, предложенные российскими вооруженными силами, сообщает в среду межарабское издание "Аль-Масдар" со ссылкой на собственные источники.

По его данным, российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел встречу с делегацией боевиков, и отверг условия перемирия, предложенные ими. В частности, план перемирия, составленный боевиками, предполагал вывод Сирийской арабской армии из ряда населенных пунктов.

После этого Центр примирения предложил боевикам свои условия для достижения режима прекращения огня на юго-западе Сирии, однако они были отклонены сирийской оппозиционной делегацией.

После этого делегация сирийских боевиков покинула переговоры.

По данным "Аль-Масдара", за последние две недели, повстанческие группировки уже третий раз отвергли условия мирного соглашения, предлагаемого российским Центром примирения враждующих сторон

1кю ар ан

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Интерфакс