Этот контент был опубликован 24 мая 2019 г. 21:16

*** За двое суток на юго-запад Идлибской зоны деэскалации прибыло свыше 800 боевиков, не менее семи танков, три БМП, другая техника

*** Высока вероятность проведения инсценировок применения отравляющих веществ, чтобы обвинить Дамаск в использовании химоружия против мирного населения

Хмеймим. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Боевики террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (ранее - "Джебхат Ан-Нусра", запрещенные в РФ) и союзных ей формирований, действующих в юго-западной части Идлибской зоны деэскалации продолжают предпринимать попытки атаковать позиции сирийских правительственных сил, сообщил на брифинге в пятницу руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Виктор Купчишин.

По его словам, за прошедшие сутки правительственными войсками отражены атаки НВФ в районе населенных пунктов Кафр-Нбуда и Хуайз провинции Хама.

"Начиная с 21 мая, при отражении атак боевиков правительственными силами Сирийской Арабской Республики уничтожено до 350 террористов, пять танков, одна боевая машина пехоты, 27 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, два "джихад-мобиля" и три установки РСЗО", - сказал Купчишин.

При этом, как отметил руководитель ЦПВС, в целях восполнения боевых потерь боевики осуществляют переброску подкрепления, вооружения и военной техники в район населенного пункта Кафр-Нбуда провинции Хама.

"За двое суток на юго-запад Идлибской зоны деэскалации прибыло свыше 800 боевиков, не менее семи танков, три БМП, 15 пикапов с крупнокалиберными пулеметами. Получены сведения о подготовке главарями террористических формирований от двух до четырех заминированных автомобилей, управляемых смертниками, с целью прорыва обороны сирийских войск", - сообщил Купчишин.

По данным российских военных, остается высокой вероятность проведения незаконными вооруженными формированиями инсценировок применения отравляющих веществ с целью последующего обвинения правительственных сил САР в использовании химического оружия против мирного населения.

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