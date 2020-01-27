Этот контент был опубликован 27 января 2020 г. 18:21

Хмеймим. 27 января. ИНТЕРФАКС - Угроза провокаций с применением хлора в качестве боевого отравляющего вещества сохраняется в районе Идлибской зоны деэскалации, заявил в понедельник руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

"Сохраняется угроза проведения боевиками радикальных формирований на территории Идлибской зоны деэскалации провокаций с использованием отравляющих веществ", - сказал Боренков на брифинге.

"Согласно информации, полученной Центром по примирению враждующих сторон от местных жителей и задержанных участников незаконных вооруженных формирований, в населенные пункты Кафер-Хамра провинции Алеппо, Маарет-Мисрин и Эриха провинции Идлиб под охраной боевиков террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ - ИФ) прибыли представители псевдогуманитарной организации "Белые каски" с емкостями, содержащими, предположительно, газообразный хлор", - заявил российский генерал.

Он заявил также, что российским военными были получены сведения о складировании незаконными вооруженными формированиями отравляющих веществ на территории телерадиовещательных центров в городах Джиср-Эш-Шугур и Серакаб провинции Идлиб.

"В населенных пунктах Акрабат и Сальхаб провинции Идлиб действуют лаборатории, в которых специалистами, прошедшими подготовку в ряде европейских стран, осуществляется синтез отравляющих веществ", - сообщил Боренков.

Он заявил, что запасы химикатов хранятся на складах в районе бывшей военной базы вблизи населенного пункта Дар-Таазза провинции Алеппо, в горной местности Джебель-Эз-Завие и в районе населенного пункта Салькин провинции Идлиб.

Начальник Центра заявил, что целью готовящейся провокации является попытка "обвинить сирийские власти в использовании химического оружия против мирного населения".

1ми ки

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