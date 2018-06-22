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Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 21:04 22.06.2018 - 21:04

Москва. 22 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Незаконные вооружённые формирования в Сирии несколько раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в республике генерал-майор Алексей Цыганков.

"Отмечаются отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо и Латакия", - сказал генерал на брифинге в пятницу.

Он также сообщил, что российской стороной совместно с сирийским правительством выполняются мероприятия постконфликтного урегулирования в провинции Риф Дамаск.

"Представителями Центра по примирению враждующих сторон 12-го и 20-го июня 2018 года проведены гуманитарные акции, в ходе которых администрации населенных пунктов Ялда и Бейт-Сахм были переданы строительные материалы для восстановления двух школ", - сказал российский военачальник.

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