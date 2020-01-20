Этот контент был опубликован 20 января 2020 г. 17:05

Дубай. 20 января. ИНТЕРФАКС - Террористы группировки ИГ (запрещена в РФ) предприняли атаки на позиции сирийских правительственных сил на востоке Сирии - в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор, сообщает в понедельник информационный портал "Аль-Масдар".

По данным портала, первый удар ИГ нанесли в районе Эс-Сухне, устроив засаду на сирийских военных, что привело к потерям среди военнослужащих.

После прибытия подкреплений сирийской армии удалось отбросить боевиков, однако к тому моменту террористы также атаковали целый ряд целей между Эс-Сухне и Аш-Шуле, расположенной в провинции Дейр-эз-Зор.

В ответ на вылазку боевиков ВВС Сирии совершили рейд на пещеры, где, как считается, могут скрываться сотни членов ИГ.

"Аль-Масдар" отмечает, что после разгрома ИГ на востоке Сирии уцелевшие боевики либо организовали "спящие ячейки" на освобожденных территориях, либо бежали в пустынные регионы в восточной и центральной Сирии, где смогли перегруппироваться и продолжить нападать на сирийских военных.

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