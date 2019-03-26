Этот контент был опубликован 26 марта 2019 г. 9:52

Вашингтон. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Боевики террористической группировки ИГ (Исламское государство, запрещено в РФ - ИФ), утратившие все подконтрольные территории, вероятно, переключатся на подпольные действия, заявил представитель международной коалиции по борьбе с ИГ генерал-майор британских вооруженных сил Кристофер Гика.

"Им (ИГ) придется признать, что они больше не являются серьезной силой, контролирующей какую-либо территорию. Они это понимают", - заявил он во вторник журналистам в ходе телефонного пресс-брифинга.

"Они, вероятно, постараются стать подпольной организацией, использующей повстанческую тактику для совершения нападений на правительственные силы с целью подрыва усилий по восстановлению стабильности (в Ираке - ИФ), а также для организации нападений на местное население", - отметил британский генерал-майор.

"Для того чтобы не допустить этого, нам необходимо оказывать поддержку иракским силам безопасности, чтобы они могли с нашей помощью предупреждать подобные атаки и эффективно им противостоять", - добавил К.Гика.

В минувшую субботу ополченцы из Сирийских демократических сил объявили об освобождении последней территории, которую удерживала ИГ в Сирии, в то время как в администрации США сообщали о том, что структура "халифата" ИГ на сегодняшний день полностью разрушена.

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