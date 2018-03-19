Боевики из Восточной Гуты перестали обстреливать Дамаск - Минобороны РФ
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***Затишье может быть временным
Хмеймим. 19 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Боевики из Восточной Гуты в понедельник впервые за несколько недель не обстреливали Дамаска, заявили в Минобороны РФ.
"Впервые за последние три недели не зафиксировано ни одного случая обстрела жилых кварталов Дамаска и его пригородов", - сказал в понедельник начальник российского центра по примирению враждующих стороны в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
"Несмотря на временное затишье в столице, ситуация в Восточной Гуте остается напряженной", - сообщил он.
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Интерфакс