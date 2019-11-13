Этот контент был опубликован 13 ноября 2019 г. 10:34

*** В результате ответных израильских ударов погибли16 палестинцев

Иерусалим. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Израильские военные и группировка "Исламский джихад" в среду продолжили обмениваться ударами, в результате обстрелов сектора Газа погибли 16 палестинцев, сообщает в среду агентство Associated Press.

По данным СМИ, большая часть погибших - боевики. Также в результате ударов ВС Израиля, начавшихся во вторник, ранения получили 50 палестинцев, сообщили в министерстве здравоохранения сектора Газа.

В Израиле за медицинской помощью в связи с обстрелами обратились 48 человек. Из них 23 человека пожаловались на острое чувство тревоги, 23 человека получили травмы от падений, когда они направлялись в бомбоубежища. Еще два человека получили легкие осколочные ранения, сообщают израильские СМИ.

Всего со вторника, когда обстановка между палестинскими группировками и Израилем обострилась, с территории сектора Газа было выпущено 220 ракет, сообщает армия обороны Израиля. Система "Железный купол" перехватывала 90% из них.

Во вторник Израиль нанес несколько ударов по командирам "Исламского джихада", находившимся в секторе Газа и в Сирии. В результате удара в секторе Газа был убит командир Баха Абу эль-Атта и его жена. Нетаньяху заявил, что этот командир стоял за недавними атаками на Израиль и назвал его "тикающей бомбой".

После этого Израиль и сектор Газа проводят регулярные взаимные удары.

1мм во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!