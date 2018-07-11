Боевики напали на правительственное здание в Джелалабаде на востоке Афганистана, есть жертвы - СМИ
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Кабул. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Боевики напали на департамент образования в городе Джелалабаде, административном центре восточной афганской провинции Нангархар, по меньшей мере один человек погиб, сообщают в среду афганские СМИ со ссылкой на заявление местных властей.
Боевики вступили в бой с охраной ведомства, очевидцы сообщают о том, что в районе боестолкновения слышны взрывы.
Пока официальной информации о возможных жертвах и пострадавших не поступало, местные СМИ сообщают о гибели одного из охранников.
Это третье нападение боевиков в Джелалабаде с начала июля. В ходе первого нападения 1 июля от взрыва погиб один человек, в минувший вторник жертвами нападения террориста-смертника стали 12 человек.
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Интерфакс